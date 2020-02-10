Семь школ в Хабаровском крае закрыли на карантин

Семь школ закрыли на карантин в Хабаровском крае из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил представитель краевого правительства. По его словам, заболело вдвое больше детей, чем на прошлой неделе.

Ранее закрыли три школы в селе Нигирь, в поселке Мухен и в Хабаровске. Также не работают два детских сада в селах Херпучи и Нигирь.

«Школьников из семи учебных заведений отправили на незапланированные каникулы», — добавили в краевом правительстве.

В связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыли как отдельные классы, так и полностью школы. Также временно не принимают воспитанников некоторые детсады. Ввели дополнительные меры профилактики, в том числе дезинфекцию помещений.