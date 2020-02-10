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15:42   10 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

Президенты Киргизии и Казахстана Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи, которые произошли в ночь на субботу, 8 февраля, и унесли жизни десяти человек. 

Как сообщает пресс-служба президента Киргизии, Жээнбеков выразил казахстанскому лидеру слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. 

«Президент отметил, что Киргизия исторически оказывала и будет оказывать помощь братскому казахстанскому народу в трудные минуты», — подчеркивает пресс-служба лидера Киргизии. 

Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

В селе Масанчи Кордайского района республики Казахстан произошла массовая драка в ночь с 7 на 8 февраля. Два автомобилиста не поделили дорогу, началась потасовка, которую пришли поддержать товарищи обоих водителей. Провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость, заявили власти Казахстана.

В результате массовых беспорядков погибли десять человек, 47 человек задержаны. Среди пострадавших есть полицейские, двое из которых получили огнестрельные ранения. В ходе поджогов уничтожено 23 автомобиля, 15 объектов торговли, а также 30 жилых домов. В реанимации в тяжелом состоянии по-прежнему находятся 14 человек

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Автор: Ольга Воскресенская
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