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 Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину

Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину
15:50   10 Февраля 2020
Весь мир

Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину

Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину

Замкомандира военной разведки так называемого Правительства национального согласия (ПНС), командующий «Батальоном аль-Марса» Ашраф Мами распродал оружие, незаконно переправленное в Триполи Турцией, и уехал на Украину. Об этом сообщил мисуратский журналист Мухаммед Имсихен в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщает ФАН, военный разочаровался в бандитской незаконной системе правления ПНС, выстроенной в Триполи преступниками и террористами. Выручив деньги от продажи современного турецкого оружия, Мами дезертировал, укрывшись от оккупационного режима Файеза Сарраджа на Украине, ведь к настоящему моменту Ливийская национальная армия Халифы Хафтара уже освободила от боевиков более 90 процентов территории Ливии.

Ранее ФАН уже сообщало о других случаях дезертировавших из Триполи боевиках. Переброшенные Турцией сирийские наемники бегут из Триполи  и направляются в Италию.

Вместе с тем, сирийские джихадисты продолжают дестабилизировать обстановку в Ливии. Террористы в Триполи занимаются грабежами, мародерством, издеваются над местным мирным населением, а также похищают людей ради выкупа. Нарушая эмбарго ООН и продолжая переправку боевиков в поддержку ПНС, Турция нарушает режим перемирия в стране и подвергает страданиям мирное население.

Ранее МИД Марокко осудил внешнее вмешательство во внутренние дела Ливии, которое препятствует прекращению боевых действий в этой стране и установлению перемирия между сторонами конфликта.

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #ливия #саррадж #пнс ливии

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