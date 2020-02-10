Робота «Федора» научили вытирать пот полотенцем

Российский космонавт Александр Скворцов научил робота «Федора» вытирать пот полотенцем на борту Международной космической станции (МКС), но считает, что роботы никогда не заменят человека в космосе.

6 февраля Скворцов вместе с космонавтами из Италии Лукой Пармитано и США Кристиной Кук вернулся с МКС на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-13».

«В некотором плане она [работа с «Федором»] была еще и абсолютно новой, потому что на Земле мы просто не успевали отработать всевозможные варианты работы с ним. Поэтому иногда даже проявлялось на экспромте», — сказал Скворцов на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Космонавт признался, что некоторые операции в космосе можно делать с роботом, но признался, что работать с «Федором» команда немного подустала.

Робот «Федор» создан НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, летавший на МКС в августе 2019 года, получил позывной Skybot F-850, где буква F обозначает принадлежность к семейству роботов «Федор». На МКС российские члены экипажа провели с ним ряд экспериментов. «Федор» работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.