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15:25   10 Февраля 2020
Россия

Робота «Федора» научили вытирать пот полотенцем

Робота «Федора» научили вытирать пот полотенцем

Российский космонавт Александр Скворцов научил робота «Федора» вытирать пот полотенцем на борту Международной космической станции (МКС), но считает, что роботы никогда не заменят человека в космосе.

6 февраля Скворцов вместе с космонавтами из Италии Лукой Пармитано и США Кристиной Кук вернулся с МКС на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-13».

«В некотором плане она [работа с «Федором»] была еще и абсолютно новой, потому что на Земле мы просто не успевали отработать всевозможные варианты работы с ним. Поэтому иногда даже проявлялось на экспромте», — сказал Скворцов на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Космонавт признался, что некоторые операции в космосе можно делать с роботом, но признался, что работать с «Федором» команда немного подустала.

Робот «Федор» создан НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, летавший на МКС в августе 2019 года, получил позывной Skybot F-850, где буква F обозначает принадлежность к семейству роботов «Федор». На МКС российские члены экипажа провели с ним ряд экспериментов. «Федор» работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

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Автор: Алина Бранцевич
#мкс #скворцов #робот федор

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