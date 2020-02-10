Вулкан Питон-де-ла-Фурнез извергается на французском острове Реюньон
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез началось в понедельник, 10 февраля, на юго-востоке французского острова Реюньон в Индийском океане. Об этом сообщил представитель одноименной вулканической обсерватории.
По его словам, вулкан Питон-де-ла-Фурнез начал извергаться около 10.50 по местному времени (9.50 по московскому). Извержение произошло на высоте двух тысячи метров на восточном склоне вулкана. Действующий Питон-де-ла-Фурнез находится в ненаселенной части острова.
Plusieurs fissures se sont ouvertes sur le flanc est du #PitondelaFournaise entre la zone sommitale et 2000 m d'altitude. Les fontaines de lave ne dépassent pas 10 m de hauteur. Reconnaissance faite vers 13h30 avec le soutien d'Imaz Press Réunion @ipreunion. (Images ©OVPF/IPGP) pic.twitter.com/Rs93FXEbpK— Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) February 10, 2020