Вулкан Питон-де-ла-Фурнез извергается на французском острове Реюньон

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез началось в понедельник, 10 февраля, на юго-востоке французского острова Реюньон в Индийском океане. Об этом сообщил представитель одноименной вулканической обсерватории.

По его словам, вулкан Питон-де-ла-Фурнез начал извергаться около 10​​​.50 по местному времени (9.50 по московскому). Извержение произошло на высоте двух тысячи метров на восточном склоне вулкана. Действующий Питон-де-ла-Фурнез находится в ненаселенной части острова.