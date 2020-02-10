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 Вулкан Питон-де-ла-Фурнез извергается на французском острове Реюньон

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 Вулкан Питон-де-ла-Фурнез извергается на французском острове Реюньон

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез извергается на французском острове Реюньон

15:22   10 Февраля 2020
Весь мир

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез извергается на французском острове Реюньон

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез извергается на французском острове Реюньон

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез началось в понедельник, 10 февраля, на юго-востоке французского острова Реюньон в Индийском океане. Об этом сообщил представитель одноименной вулканической обсерватории.

По его словам, вулкан Питон-де-ла-Фурнез начал извергаться около 10​​​.50 по местному времени (9.50 по московскому). Извержение произошло на высоте двух тысячи метров на восточном склоне вулкана.  Действующий Питон-де-ла-Фурнез находится в ненаселенной части острова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#франция #извержение #вулкан #остров

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