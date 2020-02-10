Подлинность справки о судимости можно будет проверить через приложение

МВД РФ планирует предоставить работодателям возможность проверять подлинность справки о судимости у граждан через мобильное приложение, сообщается на ведомственном сайте МВД Медиа. «В перспективе МВД России планирует предоставить работодателю возможность проверки подлинности справки о наличии (отсутствии) посредством специального приложения для считывания QR-кода, установленного в мобильном телефоне», – говорится в сообщении. По словам сотрудников ведомства, такое нововведение позволит получать информацию о каждой справке за секунды. Ранее вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании. Уточняется, что у россиян по-прежнему остается возможность получить данную справку в режиме «одного окна» через МФЦ и ЕПГУ, а юридическая значимость справки о наличии (отсутствии) о судимости в бумажной и электронной форме одинакова. В 2019 году за такими справками обратились в органы более шести миллионов человек.