Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Северную столицу РФ предложили переименовать в Петербург на законодательном уровне

Северную столицу РФ предложили переименовать в Петербург на законодательном уровне

 Парад Победы в Москве продлится полтора часа

Парад Победы в Москве продлится полтора часа
Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

 Киев не получал от РФ запрос на назначение посла

Киев не получал от РФ запрос на назначение посла

Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину

Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину

 Вулкан Питон-де-ла-Фурнез извергается на французском острове Реюньон

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез извергается на французском острове Реюньон

Северную столицу РФ предложили переименовать в Петербург на законодательном уровне

Северную столицу РФ предложили переименовать в Петербург на законодательном уровне

 Парад Победы в Москве продлится полтора часа

Парад Победы в Москве продлится полтора часа
Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

 Киев не получал от РФ запрос на назначение посла

Киев не получал от РФ запрос на назначение посла

Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину

Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину

 Вулкан Питон-де-ла-Фурнез извергается на французском острове Реюньон

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез извергается на французском острове Реюньон

15:14   10 Февраля 2020
Россия

Подлинность справки о судимости можно будет проверить через приложение

Подлинность справки о судимости можно будет проверить через приложение

МВД РФ планирует предоставить работодателям возможность проверять подлинность справки о судимости у граждан через мобильное приложение, сообщается на ведомственном сайте МВД Медиа.

«В перспективе МВД России планирует предоставить работодателю возможность проверки подлинности справки о наличии (отсутствии) посредством специального приложения для считывания QR-кода, установленного в мобильном телефоне», – говорится в сообщении.

По словам сотрудников ведомства, такое нововведение позволит получать информацию о каждой справке за секунды. Ранее вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании. Уточняется, что у россиян по-прежнему остается возможность получить данную справку в режиме «одного окна» через МФЦ и ЕПГУ, а юридическая значимость справки о наличии (отсутствии) о судимости в бумажной и электронной форме одинакова. В 2019 году за такими справками обратились в органы более шести миллионов человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#мвд #судимость

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...