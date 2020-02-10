Россиян пытаются запугать коронавирусом при помощи фейковой цитаты главы РПЦ

Интернет-пользователи с фейковых аккаунтов, возможно связанные с блогером Алексеем Навальным, продолжают предпринимать попытки посеять среди россиян панику в связи с распространением нового коронавируса.

При этом комментаторы пытаются убить сразу двух зайцев, не только запугивая россиян, но и приписывая патриарху Кириллу слова, которых он никогда не говорил о том, что новая болезнь – это «наказание Китаю за аборты, коммунизм и аниме». Якобы глава РПЦ произнес это в эфире телеканала «Царьград»:

«Про Китай и Азию — неудивительно, что это там появилось, я имею в виду этот вирус. Это кара Божья, и кара вполне объяснимая, я бы сказал даже, что справедливая. Потому что мы сейчас говорим про оплот безбожников настолько крупный, что даже для терпения Господа это многовато, я так считаю», — якобы сказал патриарх Кирилл.

На самом же деле, как сообщает в понедельник информационное агентство Nation Nwes, эту цитату распространило известное юмористическое издание, специализирующееся на публикации шуточных новостей - ИА «Панорама». А патриарх Кирилл выразил китайскому лидеру поддержку:

«Глубоко обеспокоен новостями о распространении в Китае коронавируса, поразившего тысячи людей. Желаю скорейшего выздоровления всем недужным», — приводит слова главы РПЦ Telegram-канал «Минправды».

Напомним, ранее член ОП России Илья Ремесло рассказал о связи ботов, публикующих фейки на тему коронавируса, с Алексеем Навальным.

В частности, Ремесло провел расследование, в ходе которого выяснил, что спекуляции на тему эпидемии начались в российских социальных сетях после того, как из Китая, где произошла вспышка пневмонии нового типа, были эвакуированы российские граждане, которых поместили на карантин в тюменскую больницу. В паблике одного из региональных штабов Навального сообщалось, что несколько пациентов «с температурой под 40» были отпущены по домам именно из этой больницы. При этом комментаторы, представлявшиеся родными или знакомыми заболевших, заявляли, что в России нет лекарств от новой болезни и предлагали всем бежать из города, а лучше даже из страны.

Ремесло проанализировал однотипные сообщения в мессенджерах и социальных сетях и обнаружил, что у многих комментаторов, которые сеют панику о распространении эпидемии коронавируса в России, в анкетах постоянным местом жительства указаны украинские города.

Таким образом становится очевидным, что Навальный пытается не просто посеять среди россиян панику по поводу пневмонии нового типа, но и использует ботов для того, чтобы дискредитировать главу Российской православной церкви.

Ранее Навального уже уличали в использовании проплаченных комментаторов для подрывной информационной деятельности в интернете во время предвыборной кампании минувшей осенью. Тогда правоохранительные органы обнаружили организованную Навальным в обычной квартире в Марьино «ферму ботов».