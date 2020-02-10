Сочи возглавил список зимних курортов РФ 

Портал ТурСтат составил топ горных курортов России сезона 2019 — 2020. Участников опроса спрашивали, где лучше всего проводить зимние каникулы и выходные.

Рейтинг возглавили курорты Сочи, куда россияне охотнее всего едут покататься на лыжах и сноубордах, а также просто отдохнуть. Лидером стал сочинский «Роза Хутор», за него отдали голоса 24 процента респондентов.

За Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии проголосовали 19 процентов, за горнолыжные курорты Московской области — восемь процентов. Также в топ-5 вошли Хибины в Мурманской области и озеро Байкал, за них отдано по семь и шесть процентов голосов соответственно.

Кроме того, в рейтинге отмечены крымская Ялта и кемеровский курорт Шерегеш.

В январе 2020 года эксперты назвали самые популярные лечебные курорты в России.