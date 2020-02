Си Цзиньпин провел специальную инспекцию по борьбе с коронавирусом в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин проверил реализацию мер по профилактике и контролю за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил представитель Госсовета Китая.

По его словам, Си Цзиньпин в защитной медицинской маске провел специальную инспекцию в Пекине. Китайский лидер посетил микрорайон «Анхуали» в районе Чаоян, чтобы проверить, насколько эффективно выполняют предписанные меры по сдерживанию вспышки коронавируса.

После Си Цзиньпин направился в больницу «Дитань», осмотрел условия, в которых содержат пациентов, зараженных новым типом коронавируса, а также поговорил по видеосвязи с больницей для тяжелобольных в городе Ухань.

Далее Си Цзиньпин отправился в Центр по контролю и профилактике заболеваний района Чаоян, где ознакомился с мерами, которые предпринимают на местах в рамках реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественной безопасности.

Q&A on advice for travellers during 2019-nCoV with @carmendolea. #AskWHO https://t.co/q9YK8nljcs