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15:04   10 Февраля 2020
Россия

Си Цзиньпин провел специальную инспекцию по борьбе с коронавирусом в Пекине

Си Цзиньпин провел специальную инспекцию по борьбе с коронавирусом в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин проверил реализацию мер по профилактике и контролю за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил представитель Госсовета Китая.

По его словам, Си Цзиньпин в защитной медицинской маске провел специальную инспекцию в Пекине. Китайский лидер посетил микрорайон «Анхуали» в районе Чаоян, чтобы проверить, насколько эффективно выполняют предписанные меры по сдерживанию вспышки коронавируса.  

После Си Цзиньпин направился в больницу «Дитань», осмотрел условия, в которых содержат пациентов, зараженных новым типом коронавируса, а также поговорил по видеосвязи с больницей для тяжелобольных в городе Ухань. 

Далее Си Цзиньпин отправился в Центр по контролю и профилактике заболеваний района Чаоян, где ознакомился с мерами, которые предпринимают на местах в рамках реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественной безопасности.

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Автор: Анатолий Кубарев
#си цзиньпин #китай #пекин #коронавирус

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