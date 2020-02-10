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14:49   10 Февраля 2020
Россия

СКР завел уголовное дело после гибели двух российских детей в Таиланде

СКР завел уголовное дело после гибели двух российских детей в Таиланде

Следственный комитет РФ завел уголовное дело после гибели двух российских детей в Таиланде, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дело заведено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. 

Трагедия произошла около острова Пхукет в Таиланде утром в понедельник, 10 февраля. Катер с тремя членами экипажа врезался в судно, на котором находились 34 гражданина РФ и гид из Таиланда. Пострадали более 20 туристов из России, погибли двое детей — шестилетняя девочка и 12-летний мальчик, которые прилетели на отдых вместе с бабушкой и дедушкой из Челябинска. По предварительной информации, рулевой тайского катера не справился с управлением. 

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что после оказания первой помощи госпитализированы два россиянина, у остальных — легкие травмы и ушибы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять ход расследования на контроль, сообщает «Интерфакс». Кроме того, СКР находится на связи с МИД России. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #происшествия #чп #таиланд #пхукет

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