Совбез РФ подготовит проект новой редакции стратегии нацбезопасности

Проект новой редакции стратегии национальной безопасности РФ подготовят в 2020 году. Об этом сообщил представитель пресс-службы Совета безопасности РФ. Ранее стратегию нацбезопасности приняли в 2009-ом году.

По его словам, в ходе заседания секции по проблемам стратегического планирования научного совета при СБ РФ рассмотрели научно-методические подходы к корректировке стратегии. Также отметили целесообразность уточнений отдельных положений стратегии с учетом современной международной обстановки и ситуации внутри страны.

«Проект новой редакции стратегии национальной безопасности будет подготовлен в текущем году​​​», — добавили в Совете безопасности России.

Аппарат СБ РФ подготавливает новую редакцию стратегии национальной безопасности по решению российского лидера Владимира Путина.