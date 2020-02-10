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14:43   10 Февраля 2020
Россия

Совбез РФ подготовит проект новой редакции стратегии нацбезопасности

Совбез РФ подготовит проект новой редакции стратегии нацбезопасности

Проект новой редакции стратегии национальной безопасности РФ подготовят в 2020 году. Об этом сообщил представитель пресс-службы Совета безопасности РФ. Ранее стратегию нацбезопасности приняли в 2009-ом году.

По его словам, в ходе заседания секции по проблемам стратегического планирования научного совета при СБ РФ рассмотрели научно-методические подходы к корректировке стратегии. Также отметили целесообразность уточнений отдельных положений стратегии с учетом современной международной обстановки и ситуации внутри страны.

«Проект новой редакции стратегии национальной безопасности будет подготовлен в текущем году​​​», — добавили в Совете безопасности России.

Аппарат СБ РФ подготавливает новую редакцию стратегии национальной безопасности по решению российского лидера Владимира Путина.

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Автор: Анатолий Кубарев
#стратегия #общество #совбез рф #нацбезопасность

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