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14:30   10 Февраля 2020
Россия

Новые справки о судимости появились в России

Новые справки о судимости появились в России

Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля. Об этом сообщает ведомство. Теперь справки о судимости будут выдавать на бланках нового образца.

«Бланки будут изготовляться типографским способом и содержать элементы защиты от подделок», — говорится в заявлении МВД России.

Подложка бланка сделана из двусторонней фоновой защитной сетки, также на документе фоном изображен герб ведомства и расположен микротекст «МВД России». 

Справки нового образца смогут получить те, кто устраивается на работу в частные и государственные учреждения. За минувший год в ведомство обратились более шести миллионов россиян, чтобы получить справку об отсутствии или наличии судимости, отмечает МВД. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #мвд россии #справка #судимость

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