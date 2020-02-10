Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля. Об этом сообщает ведомство. Теперь справки о судимости будут выдавать на бланках нового образца.

«Бланки будут изготовляться типографским способом и содержать элементы защиты от подделок», — говорится в заявлении МВД России.

Подложка бланка сделана из двусторонней фоновой защитной сетки, также на документе фоном изображен герб ведомства и расположен микротекст «МВД России».

Справки нового образца смогут получить те, кто устраивается на работу в частные и государственные учреждения. За минувший год в ведомство обратились более шести миллионов россиян, чтобы получить справку об отсутствии или наличии судимости, отмечает МВД.