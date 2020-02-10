Небензя напомнил Киеву о необходимости выполнять минские соглашения

Украина должна не возвращаться к вопросу возможного ввода миротворцев ООН в Донбасс, а исполнять минские соглашения.

Об этом в интервью РИА Новости заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В декабре 2019 года украинский посол в США Владимир Ельченко, ранее занимавший должность постпреда Украины при ООН, заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совбеза ООН вопрос о введении в Донбасс миротворцев.

«Самое лучшее, что могла бы Украина сделать, это вернуться не к вопросу о миссии ООН на Украине, а к выполнению минских соглашений, которые кодифицированы резолюцией Совета Безопасности 2202 и которые являются единственной и безальтернативной основой для урегулирования внутриукраинского конфликта», — сказал Небензя по этому поводу.

Российский постпред также напомнил, что главный посыл международного сообщества и Совета Безопасности ООН конфликтующим сторонам во всех конфликтах – в Афганистане, Сирии, Йемене, Ливии – сесть за стол переговоров и начать договариваться.

«Вот только в отношении украинского конфликта наши западные партнеры почему-то такого подхода не придерживаются, а украинская власть категорически отказывается садиться за стол переговоров с представителями Донбасса, переиначивая всё и пытаясь выдать это за конфликт Украины с Россией», — добавил Небензя.

Пока украинские власти не захотят договориться с собственным населением, прогресса не будет и даже миссия ООН его не обеспечит, заключил российский постпред.