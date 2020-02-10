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14:24   10 Февраля 2020
Россия

Небензя рассчитывает, что США выдадут визы к Генассамблее ООН в сентябре

Небензя рассчитывает, что США выдадут визы к Генассамблее ООН в сентябре

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассчитывает, что США продемонстрируют ответственный подход в вопросе выдачи виз российским дипломатам для участия в предстоящей в сентябре неделе высокого уровня сессии Генассамблеи организации.

Ранее представитель российского министерства иностранных дел сообщил, что ситуация вокруг выдачи виз официальным лицам РФ, которые направляются в США по служебным делам, «не улучшается, а продолжает деградировать».

Постпред РФ при ООН предложил не бросаться словами о бойкоте, если США не урегулируют проблему выдачи виз. По его словам, российская сторона рассчитывает на то, что американские партнеры ответственно подойдут к вопросу выдачи виз, ведь предстоит особая сессия Генассамблеи, которая связана с юбилеем организации.

«Визы должны выдаваться на все мероприятия ООН в течение всего года», — резюмировал Василий Небензя.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #рф #оон #небензя

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