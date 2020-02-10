Роспотребнадзор заявил о возможных ложноотрицательных результатах теста на коронавирус

Каждый второй тест на наличие нового коронавиурса может показать ложноотрицательный результат, поэтому фактическое число заболевших может быть минимум вдвое выше, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование китайских врачей

«Согласно сообщению ИА Sina (КНР) от 08.02.20 китайские врачи отмечают возможность высокого числа ложноотрицательных результатов при исследовании на новый коронавирус», — говорится в справке Роспотребнадзора.

В настоящее время в мире разработаны несколько тест-систем для определения нового коронавиурса. Некоторые страны используют разработанную вирусологами Уханя тест-систему на базе иммунохроматографического анализа (ИХА). Ряд других стран использует тест-систему на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), разработанную российскими специалистами ГНЦ «Вектор».

По данным на 10 февраля, более 40 тысяч человек в Китае заражены новым типом пневмонии, 908 заболевших скончались. За пределами Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения коронавирусом в 30 странах мира. В России зарегистрированы только два человека с коронавирусной инфекцией, оба – граждане Китая.