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14:09   10 Февраля 2020
Россия

Глава СБР назвал состав сборной РФ на чемпионат мира по биатлону

Глава СБР назвал состав сборной РФ на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал состав сборной РФ на чемпионат мира по биатлону, который состоится в Италии в феврале. 

По словам Драчева, в ЧМ поучаствуют Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Пихт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. 

Кроме того, практически утверждены Екатерина Глазырина и Ульяна Кайдашева, которые показали себя на Кубке IBU. Сейчас решается вопрос, будут ли они выступать сразу или их привезут позже. Также к ним присоединятся Саид Халили и Кирилл Стрельцов, который на Кубке IBU вылетел с трассы.

Напомним, что чемпионат мира по биатлону состоится с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольц-Антерсельве.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #спорт #чемпионат мира #общество #биатлон

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