Глава СБР назвал состав сборной РФ на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал состав сборной РФ на чемпионат мира по биатлону, который состоится в Италии в феврале.

По словам Драчева, в ЧМ поучаствуют Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Пихт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

Кроме того, практически утверждены Екатерина Глазырина и Ульяна Кайдашева, которые показали себя на Кубке IBU. Сейчас решается вопрос, будут ли они выступать сразу или их привезут позже. Также к ним присоединятся Саид Халили и Кирилл Стрельцов, который на Кубке IBU вылетел с трассы.

Напомним, что чемпионат мира по биатлону состоится с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольц-Антерсельве.