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13:59   10 Февраля 2020
Россия

Российские вузы увеличат количество бюджетных мест для иностранных студентов

Российские вузы увеличат количество бюджетных мест для иностранных студентов

Количество бюджетных мест для студентов-иностранцев в российских вузах будет с каждым годом увеличиваться, рассказал РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Министр обратил внимание, что среди иностранных студентов в России есть выходцы из соседних государств, которые хорошо говорят по-русски и вполне могут учиться в вузах наравне с остальными студентами. Но бюджетные места планируется вводить именно для студентов, не владеющих русским языком.

«Но мы сегодня говорим о тех студентах, которые не знают русский язык, вот здесь нам надо очень серьезно поработать. Кто хотел бы учиться в российских вузах, но для этого надо выучить русский язык, либо в российских вузах должны быть, что в общем-то приоритетнее, программы на английском языке. Такие программы имеют не все вузы», — рассказал Фальков.

По словам Фалькова, Правительство РФ планирует расширить количество таких программ и создать больше общежитий, чтобы иностранным студентам было комфортнее учиться в России.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#бюджетные места #вузы #иностранные студенты

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