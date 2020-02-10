Российские вузы увеличат количество бюджетных мест для иностранных студентов

Количество бюджетных мест для студентов-иностранцев в российских вузах будет с каждым годом увеличиваться, рассказал РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Министр обратил внимание, что среди иностранных студентов в России есть выходцы из соседних государств, которые хорошо говорят по-русски и вполне могут учиться в вузах наравне с остальными студентами. Но бюджетные места планируется вводить именно для студентов, не владеющих русским языком.

«Но мы сегодня говорим о тех студентах, которые не знают русский язык, вот здесь нам надо очень серьезно поработать. Кто хотел бы учиться в российских вузах, но для этого надо выучить русский язык, либо в российских вузах должны быть, что в общем-то приоритетнее, программы на английском языке. Такие программы имеют не все вузы», — рассказал Фальков.

По словам Фалькова, Правительство РФ планирует расширить количество таких программ и создать больше общежитий, чтобы иностранным студентам было комфортнее учиться в России.