Организаторы Евровидения в Норвегии, возможно, готовят провокацию против России

Россия может принять решение отказаться от трансляции музыкально-вокального конкурса «Евровидение», если организаторы мероприятия у троят травлю нашей страны, обвиняя ее в «нетолерантности».

Такое мнение в беседе с телеканалом «360» в понедельник высказал музыкальный эксперт Евгений Бабичев.

В минувшую субботу, 8 февраля, победу в прошедшем в Норгвегии полуфинальном раунде национального отбора на конкурс «Евровидение» одержала уроженка России Лиза Васильева, которая исполнила песню I Am Gay.

Как отметил Бабичев, если песня норвежки российского происхождения пройдет отбор, на самом конкурсе можно будет ожидать провокации в адрес нашей страны. Например, может быть развернута информационная атака, в ходе которой будет рассказываться, что девушка с нетрадиционной сексуальной ориентацией была вынуждена покинуть свою страну, но зато теперь может со сцены престижного музыкального конкурса громко заявить об этом.

«Я очень хорошо знаю механику самого конкурса и организаторы Евровидения могут запросто за эту ситуацию уцепиться. Никто от лишнего ажиотажа, от лишнего хайпа, от каких-то митинговых ситуаций на самом конкурсе, закулисных в том числе, никогда не отказывался», - подчеркнул Бабичев.

По его словам, это дополнительная возможность зацепить Россию, пусть даже в таком пустяковом виде, в медийном пространстве песенного конкурса или около него. Очень возможно, добавил эксперт, что поддержку Лизе Васильевой окажут европейские СМИ или сами организаторы национального отбора. И очень вероятно, что Лиза Васильева победит в финале национального отбора, который пройдет 15 февраля.

Сам Бабичев успел уже пообщаться с конкурсанткой, которая есть в Instagram. Лиза Васильева является уроженкой Мурманска, она легко общается, прекрасно говорит по-русски, а также по-английски по-норвежски, поэтому она может дать большое количество интервью.

«Мне понравилась легкость ее песни. Я особо не вслушивался в текст, не рисовал себе какие-то дополнительные картинки. Я просто включил песню и стал ее слушать. Это формат конкурса, абсолютно точно. Это легкая композиция, которая просто, без даже какой-либо политической и иной подоплеки, может понравиться европейскому слушателю», — добавил он.

Если именно Васильева станет фавориткой конкурса, заключил критик, Россия может даже отказаться транслировать финал Евровидения, или пропустить номер норвежской исполнительницы, так как его могут использовать для провокации против нашей страны в медийном пространстве.