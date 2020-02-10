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14:03   10 Февраля 2020
Россия

Нарколог Минздрава РФ назвал злоупотребляющих алкоголем основой мишенью работы

Нарколог Минздрава РФ назвал злоупотребляющих алкоголем основой мишенью работы

Около трети россиян выпивают рюмку крепкого алкоголя ежедневно. Об этом сообщил главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн. По его словам, есть злоупотребляющие, которые не дошли ни до нарколога, ни до врача​​​.

«Что такое злоупотребление алкоголем? Это одна рюмка, 50 миллилитров крепкого алкоголя, в течение месяца каждый день», — объяснил Евгений Брюн.

Через месяц такого употребления печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет, продолжил нарколог Минздрава РФ. Таких граждан в популяции примерно 30 процентов. Стратегию, в том числе министерства здравоохранения, направили на то, чтобы замотивировать людей отказаться от алкоголя и табака. 

«Это сейчас основная мишень нашей работы», — резюмировал Брюн.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #алкоголь #общество #минздрав

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