Глава Медиагруппы «Патриот» заявил, что у ФАНа есть доказательства связи Короткова и ИГ*

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук заявил, что Федеральное агентство новостей (ФАН) имеет доказательства о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и террористами ИГ* (запрещено в РФ). В понедельник, 10 февраля, стало известно, что «Новая газета» подала исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении ФАН, входящего в Медиагруппу «Патриот».

При этом ФАН не получил данные о том, что заявление подано, а текста документа нет в материале «Новой газеты», где говорится об иске. Издание обвиняет ФАН также в том, что агентство не ответило на претензию «Новой газеты» о публичном опровержении сведений, изложенных в статьях. На материалы ФАН отреагировали в СК РФ, вызвав спецкорра Дениса Короткова на допрос.

В конце 2019 года ФАН опубликовал масштабное расследование о том, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, предположительно, сотрудничает с террористами ИГ* много лет. Экс-боевик ИГ* по имени Малиф рассказал журналистам, как лично общался с Коротковым, когда работал на террористов. По словам Малифа, журналист не скрывал своего имени, но о своей профессии не рассказывал. Коротков интересовался деятельностью российских военных в Сирии.

Вскоре появилось видео о ликвидации сирийского террориста, на основе которого «Новая газета» создала фейк о ЧВК «Вагнера». Эту запись Коротков мог иметь на руках заранее, если он получил ее от ИГ* или беглого олигарха Михаила Ходорковского, и через биржи в социальных сетях просто пытался легализовать эту запись. Эта информация требует подтверждения в ходе расследования правоохранительными органами. Также у ФАН появились данные о том, что материал о ликвидации боевика публиковался в нарушение всех внутренних правил «Новой газеты». В частности, его выпустили в нестандартное для издания время, а также не поставили на верстку.

Журналисты ФАН готовы подтвердить каждое слово, выпущенное в своих материалах, ведь издание зарекомендовало себя как профессиональное и публикующее только проверенную информацию. ФАН готов предоставить правоохранителям и суду все необходимые данные и отстаивать свою позицию.

ИГ* — запрещенная в России террористическая организация.