Две трети россиян готовы принять участие в голосовании о поправках к Конституции

Более половины россиян знают о предложениях президента РФ Владимира Путина о поправках к Конституции и почти две трети граждан РФ готовы принять участие в голосовании по данному вопросу. Опрос респондентов провел «Левада-центр».

Почти 60 процентов россиян следят за предложениями президента по изменению Конституции, а еще 25 процентов опрошенных хорошо осведомлены о сути и содержании этих поправок. 64 процента респондентов готовы принять участие в голосовании по данному вопросу, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье, при этом 72 процента готовы поддержать инициативу главы государства.

Подавляющее большинство опрошенных назвали самыми популярными поправками опрошенные назвали предложения об обязательной индексации пенсий (92%), о закреплении МРОТ (83%) и о запрете для чиновников на иностранное гражданство или ВНЖ (79%). 68 процентов опрошенных поддерживают частичное перераспределение полномочий президента в пользу Федерального собрания поддерживают и почти столько же (64%) поддерживают ограничение количества президентских сроков до двух.

Негосударственная исследовательская организация «Левада-Центр» регулярно проводит собственные и заказные социологические и маркетинговые исследования и является одной из крупнейших организаций в своей области в России. Организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.