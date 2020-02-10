Кандидаты в космонавты от Индии тренируются в Подмосковье

Четыре кандидата на пилотируемый полет от Индии приступили к тренировкам в Центре подготовки космонавтов в Подмосковье. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил представитель «Главкосмоса» (оператор коммерческой деятельности «Роскосмоса»).

По его словам, программа, которая продлится 12 месяцев, включает комплексную и медико-биологическую подготовку индийских кандидатов. Также подготовку совместят с регулярными физическими занятиями.

«Кандидаты в космонавты будут детально изучать системы транспортного пилотируемого корабля "Союз"», — добавили в Главкосмосе.