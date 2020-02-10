Кандидаты в космонавты от Индии тренируются в Подмосковье
Четыре кандидата на пилотируемый полет от Индии приступили к тренировкам в Центре подготовки космонавтов в Подмосковье. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил представитель «Главкосмоса» (оператор коммерческой деятельности «Роскосмоса»).
По его словам, программа, которая продлится 12 месяцев, включает комплексную и медико-биологическую подготовку индийских кандидатов. Также подготовку совместят с регулярными физическими занятиями.
«Кандидаты в космонавты будут детально изучать системы транспортного пилотируемого корабля "Союз"», — добавили в Главкосмосе.
???? Вниманию СМИ ???? Роскосмос объявляет аккредитацию представителей СМИ на запуск пилотируемого корабля #СоюзМС16 — https://t.co/dmNHJfb7qj ???? Его запуск запланирован на 9 апреля 2020 г. с космодрома Байконур pic.twitter.com/67r7WG2fO2— РОСКОСМОС (@roscosmos) February 3, 2020