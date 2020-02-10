Украина на данный момент не рассматривает возможность возвращения своего посла в Россию. Об этом говорится в официальном ответе МИД страны на запрос издания «Украинские новости».

«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется», — сказано в документе.

Ранее в сети появилась информация о том, что Москва рассматривает кандидатуры на должность российского посла на Украине. Вместе с тем в МИД ответили, что Киев не получал от РФ запрос на назначение посла.

Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский. Занимавшая тогда пост замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в августе 2016 года заявила, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.