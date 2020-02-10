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Киев не получал от РФ запрос на назначение посла

Киев не получал от РФ запрос на назначение посла

«Нафтогаз» готовит новый иск «Газпрому» на 1,7 миллиарда долларов

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13:14   10 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Киев не получал от РФ запрос на назначение посла

Киев не получал от РФ запрос на назначение посла

Украина на данный момент не рассматривает возможность возвращения своего посла в Россию. Об этом говорится в официальном ответе МИД страны на запрос издания «Украинские новости».

«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется», — сказано в документе.

Ранее в сети появилась информация о том, что Москва рассматривает кандидатуры на должность российского посла на Украине. Вместе с тем в МИД ответили, что Киев не получал от РФ запрос на назначение посла.

Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский. Занимавшая тогда пост замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в августе 2016 года заявила, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.  

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #посол рф

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