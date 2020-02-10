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Россия ежегодно поставляет Эстонии 500 миллионов кубометров газа
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 Россия ежегодно поставляет Эстонии 500 миллионов кубометров газа

Россия ежегодно поставляет Эстонии 500 миллионов кубометров газа
13:22   10 Февраля 2020
Весь мир

Россия ежегодно поставляет Эстонии 500 миллионов кубометров газа

Россия ежегодно поставляет Эстонии 500 миллионов кубометров газа

Российский посол в Таллине Александр Петров сообщил, что, несмотря на сложные отношения, Россия остается для Эстонии основным поставщиком магистрального газа, поставляя ей порядка 500 миллионов кубометров газа в год.

Об этом Петров заявил в интервью РИА Новости.

«Важно, что, несмотря на сложности в двусторонних политических отношениях, Россия на протяжении многих лет остается основным и надежным поставщиком магистрального газа в Эстонию с ежегодным объемом поставок порядка 500 миллионов кубических метров», — подчеркнул дипломат.

При этом он напомнил, что в 2017 году президент США Дональд Трамп на саммите в Варшаве озвучил планы переориентировать энергетический рынок Восточной Европы и Прибалтики на поставки углеводородов из США, предложив создать для этого инфраструктуру для транспортировки и приема СПГ (сжиженного природного газа). Но, добавил Петров, решение чей газ покупать по прежнему должны принимать сами государства, исходя каждое из своих экономических интересов. Россия, по его словам, за последние два года существенно нарастила производство СПГ и поставки в страны Евросоюза. Российские поставщики уверенно закрепляются в этом секторе, подготавливая новые мощности ко вводу в эксплуатацию.

Россия ежегодно поставляет Эстонии 500 миллионов кубометров газа

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Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #эстония #политика #поставки #весь мир #спг #энергоресурсы #сжиженный природный газ

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