Врачи выступили против запрета на закупку импортных стентов и катетеров для госбольниц

Минпромторг постановил ограничить закупку импортных стентов и катетеров для госбольниц. Депутат Госдумы и врач Борис Менделевич и заслуженный врач России Владимир Круглый сомневаются в правильности инициативы.

10 февраля Менделевич направит запрос на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова и министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой пояснить, смогут ли отечественные производители обеспечить всех нуждающихся в медицинской помощи пациентов стентами для коронарных артерий и катетерами и не приведёт ли такое решение к росту цен на эти устройства.

«Безусловно, поддержка и развитие отечественной промышленности – это важное стратегическое направление. Однако во все времена в нашей стране приоритетом всегда был именно человек, с его потребностями и запросами», – отметил в запросе Менделевич.

По словам депутата, россияне волнуются, что качество отечественных устройств окажется ниже, чем у импортных аналогов, а цена на них может вырасти, как только с рынка уйдут иностранные конкуренты.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике России Владимир Круглый также считает, что жизни и здоровье россиян важнее поддержи финансвовых производителей медустройств.

«В данном случае нельзя руководствоваться только ценовой политикой и поддержкой отечественных производителей. Всё-таки от лекарств и медизделей часто в прямом смысле слова зависит жизнь человека», – подчеркнул Рязанский а беседе с «Парламентской газетой».

Сердечно-сосудистые заболевания уже несколько лет остаются главной причиной смертности в стране. Причём инфаркт «молодеет» и уже нередко случается у людей 35-40 лет. Как результат, по оценкам экспертов, в имплантации стентов ежегодно нуждается более 250 тысяч россиян.