Конкурс «Пресс-служба года — 2019» выявит и наградит лучших пиарщиков

Международный конкурс для пиарщиков «Пресс-служба года — 2019» открыл прием заявок. Об этом сообщил организатор конкурса – специализированный журнал «Пресс-служба».

Поучаствовать могут пресс-секретари, сотрудники пресс-служб, PR-агентства и специалисты по связям с общественностью из РФ и стран СНГ с проектами, которые реализовали, завершили или стартовали в 2019 году. Участие бесплатное.

Цель конкурса — выявить и наградить лучшие проекты и коллективы пиарщиков, повысить профессионализм в отрасли в целом, предоставить возможность PR-специалистам получить экспертную оценку работ.

Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса, а после подать заявку в одну или несколько номинаций, среди которых пресс-служба года, лучшее электронное корпоративное СМИ, PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2019 году) и другие.

Победителей и призеров «Пресс-службы года — 2019» наградят в Москве 24 апреля 2020 года в рамках международной практической конференции «Эффективная пресс-служба — 2020».

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

Прием заявок продлится до 25 февраля. Дополнительную информацию можно найти на сайте мероприятия. По вопросам участия нужно написать на электронную почту psgoda@gmail.com.