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 Роспотребнадзор заявил о возможных ложноотрицательных результатах теста на коронавирус

Роспотребнадзор заявил о возможных ложноотрицательных результатах теста на коронавирус
Киев не получал от РФ запрос на назначение посла

Киев не получал от РФ запрос на назначение посла

«Нафтогаз» готовит новый иск «Газпрому» на 1,7 миллиарда долларов

«Нафтогаз» готовит новый иск «Газпрому» на 1,7 миллиарда долларов
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13:13   10 Февраля 2020
Россия

Конкурс «Пресс-служба года — 2019» выявит и наградит лучших пиарщиков

Конкурс «Пресс-служба года — 2019» выявит и наградит лучших пиарщиков

Международный конкурс для пиарщиков «Пресс-служба года — 2019» открыл прием заявок. Об этом сообщил организатор конкурса – специализированный журнал «Пресс-служба».

Поучаствовать могут пресс-секретари, сотрудники пресс-служб, PR-агентства и специалисты по связям с общественностью из РФ и стран СНГ с проектами, которые реализовали, завершили или стартовали в 2019 году. Участие бесплатное.

Цель конкурса — выявить и наградить лучшие проекты и коллективы пиарщиков, повысить профессионализм в отрасли в целом, предоставить возможность PR-специалистам получить экспертную оценку работ.Конкурс «Пресс-служба года — 2019» выявит и наградит лучших пиарщиков

Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса, а после подать заявку в одну или несколько номинаций, среди которых пресс-служба года, лучшее электронное корпоративное СМИ, PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2019 году) и другие.

Победителей и призеров «Пресс-службы года — 2019» наградят в Москве 24 апреля 2020 года в рамках международной практической конференции «Эффективная пресс-служба — 2020». 

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

Прием заявок продлится до 25 февраля. Дополнительную информацию можно найти на сайте мероприятия. По вопросам участия нужно написать на электронную почту  psgoda@gmail.com.

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Автор: Анатолий Кубарев
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