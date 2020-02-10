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12:56   10 Февраля 2020
Россия

ФАН продолжит публиковать материалы о связях «Новой газеты» с ИГ*

ФАН продолжит публиковать материалы о связях «Новой газеты» с ИГ*

Федеральное агентство новостей (ФАН) продолжит рассказывать о сотрудничестве «Новой газеты» с запрещенными организациями, в том числе с террористами, экстремистами и убийцами из ИГ* (запрещено в РФ). Об этом заявил генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

На основании имеющихся у редакции материалов и свидетельских показаний журналисты ФАН неоднократно рассказывали читателям о том, как редакция «Новой газеты» сотрудничает с ИГ* и получает деньги на заказные материалы от беглого олигарха Михаила Ходорковского. Сведения не раз подтверждались убедительной координацией выпущенных в «Новой газете» материалов, которые дискредитируют действия ВКС РФ на Ближнем Востоке и добровольцев, воюющих против террористов ИГ*. Неоднократно военнослужащие, которые отважно боролись с террористами, были оскорблены и дискредитированы, а необходимость их борьбы с терроризмом подвергалась сомнению.

ФАН продолжит публиковать материалы о связях «Новой газеты» с ИГ*

Кроме того, «Новая газета» публиковала оскорбительные материалы о российских военнослужащих и добровольцах, а также персональные данные офицеров и солдат, в том числе и тех, кто погиб. На родственников военнослужащих оказывалось психологическое давление, а их жизнь и здоровье подвергались реальной угрозе.

Журналисты ФАН будут и дальше публиковать материалы, которые раскрывают связь либеральных СМИ с террористами. 

ИГ* - запрещенная в России террористическая организация. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #фан #новая газета

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