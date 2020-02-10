Глава Минобрнауки заявил, что в России закроются вузы, не дающие качественного образования

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в стране закроются лишь те вузы, которые не дают студентам качественного образования. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам министра науки и высшего образования, никто не намерен объявлять «крестовые походы» на все вузы России. Фальков рассказал, что процесс оптимизации высших учебных заведений должен быть в скором времени завершен. Глава ведомства подчеркнул, что работу по сокращению вузов начали много лет назад, ее поддержали в обществе и в профессиональном сообществе.

«Нет никаких рисков для тех вузов, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу, хорошо укомплектованы, кадрами в том числе», — отметил глава Минобрнауки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране продолжат закрываться так называемые «вузы-пустышки».