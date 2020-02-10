Белоруссия и Казахстан продолжат переговоры по поставкам нефти
Белорусская сторона продолжает консультации с компаниями Казахстана по вопросу поставок нефти в республику. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
По его словам, в Казахстане завершился первый раунд переговоров. Представители «Белнефтехима» вернулись в Минск. Предположительно, работа продолжится.
«Идет рабочий процесс, который не требует присутствия белорусской делегации в Казахстане постоянно», — объяснил Тищенко.
Сейчас многое зависит от скорости подписания и ратификации межправительственного соглашения Белоруссии и Казахстана по поставкам нефти, продолжил пресс-секретарь госконцерна. Все зависит от условий, которые отработали в соглашении.
СТРАТЕГИЯ - 2030 Обладая огромным потенциалом и долей рынка: 20% промышленной продукции, 20% налоговых поступлений, около 25% экспорта товаров в более чем 100 стран мира, «Белнефтехим» разработал Стратегию развития нефтехимического комплекса до 2030 года. https://t.co/cJBwgsmYrM pic.twitter.com/mRYkKyGgO7— Портал Нефтехимия (@belchemoil) February 4, 2020