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 Белоруссия и Казахстан продолжат переговоры по поставкам нефти

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12:33   10 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Белоруссия и Казахстан продолжат переговоры по поставкам нефти

Белоруссия и Казахстан продолжат переговоры по поставкам нефти

Белорусская сторона продолжает консультации с компаниями Казахстана по вопросу поставок нефти в республику. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

По его словам, в Казахстане завершился первый раунд переговоров. Представители «Белнефтехима» вернулись в Минск​​​. Предположительно, работа продолжится.

«Идет рабочий процесс, который не требует присутствия белорусской делегации в Казахстане постоянно»,  — объяснил Тищенко.

Сейчас многое зависит от скорости подписания и ратификации межправительственного соглашения Белоруссии и Казахстана по поставкам нефти, продолжил пресс-секретарь госконцерна. Все зависит от условий, которые отработали в соглашении.

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Автор: Анатолий Кубарев
#нефть #белоруссия #казахстан #белнефтехим

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