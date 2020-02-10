Белоруссия и Казахстан продолжат переговоры по поставкам нефти

Белорусская сторона продолжает консультации с компаниями Казахстана по вопросу поставок нефти в республику. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

По его словам, в Казахстане завершился первый раунд переговоров. Представители «Белнефтехима» вернулись в Минск​​​. Предположительно, работа продолжится.

«Идет рабочий процесс, который не требует присутствия белорусской делегации в Казахстане постоянно», — объяснил Тищенко.

Сейчас многое зависит от скорости подписания и ратификации межправительственного соглашения Белоруссии и Казахстана по поставкам нефти, продолжил пресс-секретарь госконцерна. Все зависит от условий, которые отработали в соглашении.