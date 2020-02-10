«Нафтогаз» готовит новый иск «Газпрому» на 1,7 миллиарда долларов

Компания «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи нового иска российскому «Газпрому» на 1,7 миллиарда долларов. Об этом глава «Нафтогаза» Юрий Витренко написал у себя в Facebook.

Исполнительный директор «Нафтогаза» рассказал о недавно выявленной роли «Газпрома» в операциях с долговыми обязательствами «Росукрэнерго», по которым «Нафтогаз» претерпел значительные убытки. Украинская компания считает, что «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением по новому транзитному контракту.

«Европейские компании, покупающие газ у «Газпрома», не могут перенести точки передачи газа по текущим контрактам на границу Россия-Украина; независимые от «Газпрома» газодобывающие компании не могут экспортировать газ из РФ; независимые от «Газпрома» компании не могут осуществлять транзит газа из Средней Азии через территорию РФ», — написал Витренко.

При этом «Росукрэнерго» задолжала «Газпрому» 1,7 миллиарда долларов за поставки газа. «Газпром» продал «Нафтогазу» этот долг, в счёт которого «Нафтогаз» конфисковал 11 миллиардов кубометров газа «Росукрэнерго», которые находились на хранении в украинских ПХГ.

В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит российского газа. «Газпром» обязался выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению суда, также стороны отказались от взаимных претензий. Кроме того, для продолжения транзита «Газпром» заключил с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а «Нафтогаз» теперь выступает компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.