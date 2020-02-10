Сингапурские ученые выпустят вакцину против коронавируса через три месяца

Ученые Сингапура представят вакцину против коронавируса нового типа через три месяца, сообщил главный научный сотрудник Минздрава страны, профессор Тан Чох Чуань.

Вначале вакцину будут давать здоровым людям, которые будут находиться под наблюдением специалистов.

«Основная задача вакцины – стимулировать иммунную систему человека, которая позволит бороться с вирусом», – пояснил врач.

Китайские власти всех уровней уже направили на борьбу с коронавирусом 10,3 миллиарда долларов. Центральное правительство вложило в профилактику заболеваемости и контроль за распространением вируса примерно 2,5 миллиарда долларов, остальную сумму предоставили финучреждения всех уровней.

По последним данным, жертвами нового типа пневмонии стали 908 заразившихся. Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом в Китае превысило 40 тысяч человек.