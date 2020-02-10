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13:00   10 Февраля 2020
Россия

Лавров в День дипломата напомнил о важности сохранения исторической память

Лавров в День дипломата напомнил о важности сохранения исторической память

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 10 февраля, в День дипломатического работника, почтил память дипломатов, погибших в годы войны и в мирное время при исполнении служебных обязанностей, возложив венки к мемориальным доскам в фойе высотки на Смоленской площади.

Открывая ежегодную памятную церемонию, которая прошла под звуки оркестра Преображенского полка и в присутствии почетного караула, Лавров заявил:

«Каждый год мы начинаем этот день, День дипломатического работника, с церемонии, которая призвана отдать дань памяти нашим товарищам, предшественникам, которые отдали свои жизни за свободу нашей страны в годы Великой Отечественной войны, пострадали в годы политических репрессий и сложили головы, выполняя свой служебный долг уже в послевоенное время, в том числе и совсем недавно».

По словам министра, церемония призвана быть напоминанием о том, насколько важно дипломатическая работа, насколько она опасна и насколько она требует мужества, самосовершенствования и самоотдачи.

Особенно важно, подчеркнул Лавров помнить о прошлом в год, когда отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны, тем более, что дипломаты отмечают в этом году и свои собственные юбилеи - 75-летие проведения Ялтинской конференции и 75-летие создания ООН.

Лавров в День дипломата напомнил о важности сохранения исторической память

При этом Лавров отметил, что ряд стран пытается переписать исторические факты и представить роль СССР в войне в искаженном виде, несмотря на то, что именно народы Советского Союза внесли в разгром фашизма решающий вклад.

«Президент России сделал эту тему одной из приоритетных в текущем году и не только в текущем, потому что попытки переписать историю и тем самым повлиять на развитие мировых процессов на современном этапе, конечно же, будут продолжаться. Мы должны быть во всеоружии, чтобы этим попыткам не суждено было реализоваться», — заключил министр.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #лавров #политика #мид рф #весь мир #дипломатия

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