Лавров в День дипломата напомнил о важности сохранения исторической память
Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 10 февраля, в День дипломатического работника, почтил память дипломатов, погибших в годы войны и в мирное время при исполнении служебных обязанностей, возложив венки к мемориальным доскам в фойе высотки на Смоленской площади.
Открывая ежегодную памятную церемонию, которая прошла под звуки оркестра Преображенского полка и в присутствии почетного караула, Лавров заявил:
«Каждый год мы начинаем этот день, День дипломатического работника, с церемонии, которая призвана отдать дань памяти нашим товарищам, предшественникам, которые отдали свои жизни за свободу нашей страны в годы Великой Отечественной войны, пострадали в годы политических репрессий и сложили головы, выполняя свой служебный долг уже в послевоенное время, в том числе и совсем недавно».
По словам министра, церемония призвана быть напоминанием о том, насколько важно дипломатическая работа, насколько она опасна и насколько она требует мужества, самосовершенствования и самоотдачи.
Особенно важно, подчеркнул Лавров помнить о прошлом в год, когда отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны, тем более, что дипломаты отмечают в этом году и свои собственные юбилеи - 75-летие проведения Ялтинской конференции и 75-летие создания ООН.
При этом Лавров отметил, что ряд стран пытается переписать исторические факты и представить роль СССР в войне в искаженном виде, несмотря на то, что именно народы Советского Союза внесли в разгром фашизма решающий вклад.
«Президент России сделал эту тему одной из приоритетных в текущем году и не только в текущем, потому что попытки переписать историю и тем самым повлиять на развитие мировых процессов на современном этапе, конечно же, будут продолжаться. Мы должны быть во всеоружии, чтобы этим попыткам не суждено было реализоваться», — заключил министр.