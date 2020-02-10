Минкомсвязи РФ создаст онлайн-платформу «Одно окно» для жалоб

Онлайн-платформа обратной связи «Одно окно» поможет россиянам направить жалобы и предложения. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

По его словам, 30-дневный срок реагирования, который предусмотрен законодательством, россиян зачастую не устраивает​​​. Гражданин не всегда знает, куда именно направить обращение, поэтому направляет сразу в несколько государственных органов, что приводит к большому количеству таких обращений.

«Поэтому в рамках цифровой экономики создается единая платформа — "Одно окно" для обращений граждан», — объяснил Максут Шадаев.

Россиянину не нужно определять орган власти, продолжил глава Минкомсвязи РФ. По содержанию обращения соответствующая организация выберется автоматически. Онлайн-платформа позволит сократить сроки решения жалоб и предложений.