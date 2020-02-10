СКР вызвал на допрос сотрудников «Новой газеты» после расследования ФАН

СК РФ вызвал на допрос сотрудников «Новой газеты» после расследования Федерального агентства новостей (ФАН) про спецкорра Дениса Короткова и его связи с террористами ИГ* (запрещено в РФ). Тщательная проверка деятельности «Новой газеты» и источников получаемой информации из Сирии позволит СК РФ выявить нарушения российских законов в сфере уголовного права.

В конце ноября 2019 года ФАН выпустил первую часть расследования, где рассказывалось о том, как Денис Коротков сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии. В частности, бывший боевик по имени Малиф на видео рассказал, что знает об этой ситуации и как передавал журналисту данные об ИГ*. Эта информация в дальнейшем становилась основанием для «расследований» автора «Новой газеты» о положении дел в Сирии.

В материале журналистов ФАН подробно рассказывалось, как на месте столкновения с сирийскими радикалами в районе Дейр-эз-Зора у одного из погибших нашли номер телефона спецкорреспондента Короткова. Кроме того, по заказу олигарха Михаила Ходорковского Коротков публиковал вбросы и фейковую информацию о группе «Вагнера», которую позднее выдали в «Новой газете».

* ИГ - запрещенная в России террористическая группировка.