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12:08   10 Февраля 2020
Россия

СКР вызвал на допрос сотрудников «Новой газеты» после расследования ФАН

СКР вызвал на допрос сотрудников «Новой газеты» после расследования ФАН

СК РФ вызвал на допрос сотрудников «Новой газеты» после расследования Федерального агентства новостей (ФАН) про спецкорра Дениса Короткова и его связи с террористами ИГ* (запрещено в РФ). Тщательная проверка деятельности «Новой газеты» и источников получаемой информации из Сирии позволит СК РФ выявить нарушения российских законов в сфере уголовного права.

В конце ноября 2019 года ФАН выпустил первую часть расследования, где рассказывалось о том, как Денис Коротков сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии. В частности, бывший боевик по имени Малиф на видео рассказал, что знает об этой ситуации и как передавал журналисту данные об ИГ*. Эта информация в дальнейшем становилась основанием для «расследований» автора «Новой газеты» о положении дел в Сирии.

СКР вызвал на допрос сотрудников «Новой газеты» после расследования ФАН

В материале журналистов ФАН подробно рассказывалось, как на месте столкновения с сирийскими радикалами в районе Дейр-эз-Зора у одного из погибших нашли номер телефона спецкорреспондента Короткова. Кроме того, по заказу олигарха Михаила Ходорковского Коротков публиковал вбросы и фейковую информацию о группе «Вагнера», которую позднее выдали в «Новой газете». 

* ИГ - запрещенная в России террористическая группировка. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ходорковский #общество #новая газета #коротков

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