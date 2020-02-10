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Глава Минобрнауки заявил, что в России закроются вузы, не дающие качественного образования

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 Минкомсвязи РФ создаст онлайн-платформу «Одно окно» для жалоб

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«Нафтогаз» готовит новый иск «Газпрому» на 1,7 миллиарда долларов

«Нафтогаз» готовит новый иск «Газпрому» на 1,7 миллиарда долларов

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 Россия, Иран и Китай продолжат сотрудничество и проведение совместных маневров

Россия, Иран и Китай продолжат сотрудничество и проведение совместных маневров
11:33   10 Февраля 2020
Весь мир

Россия, Иран и Китай продолжат сотрудничество и проведение совместных маневров

Россия, Иран и Китай продолжат сотрудничество и проведение совместных маневров

Россия, Иран и Китай продолжат проведение совместных маневров, а также сотрудничество в военной сфере. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

По словам Джалали, решение о продолжении сотрудничества и совместных маневров является очень важным событием для Москвы, Тегерана и Пекина. 

«Воля и решимость трёх стран заключается в том, чтобы продолжать в будущем данное сотрудничество», — цитирует Казема Джалали РИА Новости. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия планирует укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом в мире.

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Автор: Ольга Воскресенская
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