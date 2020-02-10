Россия, Иран и Китай продолжат сотрудничество и проведение совместных маневров

Россия, Иран и Китай продолжат проведение совместных маневров, а также сотрудничество в военной сфере. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

По словам Джалали, решение о продолжении сотрудничества и совместных маневров является очень важным событием для Москвы, Тегерана и Пекина.

«Воля и решимость трёх стран заключается в том, чтобы продолжать в будущем данное сотрудничество», — цитирует Казема Джалали РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия планирует укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом в мире.