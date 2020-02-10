Метеорологи предупредили москвичей о метели во вторник

Характер погоды в Москве изменится ко вторнику – в столице пройдет снегопад, сопровождающийся сильным ветром.

Об этом сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, слова которой приводит РИА Новости.

«Во вторник характер погоды будет меняться, потому что погоду будут определять атмосферные фронты, завтра в ночь ожидается усиление ветра, снег, местами с метелью. И этот процесс – снег и метель – останется у нас на все сутки вторника. За сутки на Москву может выпасть от 2 до 5 сантиметров снега», — сообщила Позднякова.

При этом она добавила, что в ночь на 11 февраля температура воздуха будет держаться на уровне минус 1 – минус 3, а днем во вторник на уровне 0 – плюс 2.

«Главным неприятным моментом будет сильный ветер, порывы ветра ночью сегодня к вечеру и ближайшей ночью могут достигать 13–18 метров в секунду, завтра днем чуть послабее, 12–14», — отметила метеоролог.

В последующие дни, по словам Поздняковой, погода в Москве и Московской области будет определяться уже теплой частью циклона, поэтому ожидается солнечная погода и небольшие осадки. В среду, четверг и пятницу в Москве и области температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.