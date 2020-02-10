Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Минобрнауки заявил, что в России закроются вузы, не дающие качественного образования

Глава Минобрнауки заявил, что в России закроются вузы, не дающие качественного образования

 Минкомсвязи РФ создаст онлайн-платформу «Одно окно» для жалоб

Минкомсвязи РФ создаст онлайн-платформу «Одно окно» для жалоб

«Нафтогаз» готовит новый иск «Газпрому» на 1,7 миллиарда долларов

«Нафтогаз» готовит новый иск «Газпрому» на 1,7 миллиарда долларов

 Белоруссия и Казахстан продолжат переговоры по поставкам нефти

Белоруссия и Казахстан продолжат переговоры по поставкам нефти
МИД Японии анонсировал возможную встречу Путина и Абэ 9 мая в Москве

МИД Японии анонсировал возможную встречу Путина и Абэ 9 мая в Москве

 Россия, Иран и Китай продолжат сотрудничество и проведение совместных маневров

Россия, Иран и Китай продолжат сотрудничество и проведение совместных маневров
Глава Минобрнауки заявил, что в России закроются вузы, не дающие качественного образования

Глава Минобрнауки заявил, что в России закроются вузы, не дающие качественного образования

 Минкомсвязи РФ создаст онлайн-платформу «Одно окно» для жалоб

Минкомсвязи РФ создаст онлайн-платформу «Одно окно» для жалоб

«Нафтогаз» готовит новый иск «Газпрому» на 1,7 миллиарда долларов

«Нафтогаз» готовит новый иск «Газпрому» на 1,7 миллиарда долларов

 Белоруссия и Казахстан продолжат переговоры по поставкам нефти

Белоруссия и Казахстан продолжат переговоры по поставкам нефти
МИД Японии анонсировал возможную встречу Путина и Абэ 9 мая в Москве

МИД Японии анонсировал возможную встречу Путина и Абэ 9 мая в Москве

 Россия, Иран и Китай продолжат сотрудничество и проведение совместных маневров

Россия, Иран и Китай продолжат сотрудничество и проведение совместных маневров
11:57   10 Февраля 2020
Россия

Финансисты рассказали о ситуации с валютой, нефтью и золотом на фоне коронавируса

Финансисты рассказали о ситуации с валютой, нефтью и золотом на фоне коронавируса

Вспышка нового типа пневмонии отразилась не только на жителях Китая, но и на экономике всего мира. Эксперты рассказали о ситуации с валютой, нефтью и золотом на фоне коронавируса.

На заседании 7 февраля ЦБ понизил ключевую ставку до шести процентов, хотя многие эксперты не ожидали такого шага на фоне вспышки коронавируса и отставки российского правительства. В первую неделю февраля доллар достиг своего максимума с начала года в 64 рубля, евро преодолел планку в 70,5 рубля, в то время как российский рубль ослаб. Эксперты считают, что такая тенденция продолжится и дальше.

Тем временем, цены на нефть Brent также упали на четыре процента из-за коронавируса и по мнению руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана пока рано говорить, был ли достигнут пик в этой критической ситуации.

«Сейчас для рубля наибольшую ценность будет представлять позиция России в отношении расширения ограничений нефтедобычи, которая, в свою очередь, будет базироваться на более детальной картине ущерба для экономики КНР от нового коронавируса», – сказал он в интервью «News.ru».

В то же время, цена на золото с начала 2020 года выросла на 10 процентов. Однако управляющий директор учебного центра School Trading & FA Константин Кузин не советует инвестировать в драгоценные металлы в ближайшие время.

«Однако в ближайшие два-три месяца мы бы не советовали рассматривать золото, как инструмент инвестиций, так как в ситуации снижения ставок, аппетит инвесторов будет больше удовлетворять фондовый рынок», – сказал он.

Жёлтый металл считается страховкой от неясности на рынках и в мире, а одно из наиболее важных событий 2020-го — выборы президента США. И в случае победы например, Берни Сандерса, мы увидим такие цены на золото, которых ещё не наблюдали никогда в истории, заключил Кузин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#нефть #доллар #рубль #золото

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...