Финансисты рассказали о ситуации с валютой, нефтью и золотом на фоне коронавируса

Вспышка нового типа пневмонии отразилась не только на жителях Китая, но и на экономике всего мира. Эксперты рассказали о ситуации с валютой, нефтью и золотом на фоне коронавируса.

На заседании 7 февраля ЦБ понизил ключевую ставку до шести процентов, хотя многие эксперты не ожидали такого шага на фоне вспышки коронавируса и отставки российского правительства. В первую неделю февраля доллар достиг своего максимума с начала года в 64 рубля, евро преодолел планку в 70,5 рубля, в то время как российский рубль ослаб. Эксперты считают, что такая тенденция продолжится и дальше.

Тем временем, цены на нефть Brent также упали на четыре процента из-за коронавируса и по мнению руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана пока рано говорить, был ли достигнут пик в этой критической ситуации.

«Сейчас для рубля наибольшую ценность будет представлять позиция России в отношении расширения ограничений нефтедобычи, которая, в свою очередь, будет базироваться на более детальной картине ущерба для экономики КНР от нового коронавируса», – сказал он в интервью «News.ru».

В то же время, цена на золото с начала 2020 года выросла на 10 процентов. Однако управляющий директор учебного центра School Trading & FA Константин Кузин не советует инвестировать в драгоценные металлы в ближайшие время.

«Однако в ближайшие два-три месяца мы бы не советовали рассматривать золото, как инструмент инвестиций, так как в ситуации снижения ставок, аппетит инвесторов будет больше удовлетворять фондовый рынок», – сказал он.

Жёлтый металл считается страховкой от неясности на рынках и в мире, а одно из наиболее важных событий 2020-го — выборы президента США. И в случае победы например, Берни Сандерса, мы увидим такие цены на золото, которых ещё не наблюдали никогда в истории, заключил Кузин.