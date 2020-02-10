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11:20   10 Февраля 2020
Россия

Челябинская больница примет прибывших из Китая граждан на карантин

Челябинская больница примет прибывших из Китая граждан на карантин

Противотуберкулезный диспансер в Челябинске примет прибывших из КНР граждан на двухнедельный карантин, сообщил главный санитарный врач области Анатолий Семенов.

«Правительство Челябинской области на сегодняшний день определило противотуберкулезную больницу в Металлургическом районе, так как она наиболее приспособлена. Оно (отделение — ред.) совершенно новое. Со своим двором, своей вентиляцией, там своя система работы с отходами и так далее. Персонал исключительно медицинский», – сказал Семенов журналистам.

По словам врача, в больницу госпитализировали семь человек, признаков заражения коронавирусом ни у кого не обнаружено, медперсонал будет за ними наблюдать.

Пресс-служба регионального Минздрава сообщила, что в стационарном корпусе смогут одновременно получать лечение 125 человек. В больнице есть специализированное отделение и палаты-полубоксы с индивидуальной вентиляцией и отрицательным давлением.

По последним данным число зараженных коронавирусом превысило сорок тысяч человек, 908 скончались. Два случая заражения зафиксировано на территории РФ, оба заболевших – граждане КНР.

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Автор: Алина Бранцевич
#карантин #челябинск #коронавирус

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