СКР проводит проверку после столкновения катеров в Таиланде, где погибли двое детей из РФ

Следственный комитет проводит проверку по факту столкновения катеров в Таиланде, где погибли двое детей из России. Об этом заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По данным Марковской, организована доследственная проверка, в ходе которой представители ведомства установят все обстоятельства и причины аварии, случившейся около острова Пхукет, где погибли и пострадали граждане РФ.

«Следственное управление находится в тесном контакте с Министерством иностранных дел РФ», — цитирует Марковскую ТАСС.

Трагедия произошла утром в понедельник, 10 февраля, у восточного побережья тайского острова Пхукет, где столкнулись два катера, на одном из которых были местные жители, на другом — граждане России. В результате пострадал 21 россиянин, погибли двое детей из РФ, их возраст не уточняется. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что в данный момент госпитализированы два россиянина, у остальных — легкие травмы и ушибы.