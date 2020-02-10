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11:12   10 Февраля 2020
Россия

СКР проводит проверку после столкновения катеров в Таиланде, где погибли двое детей из РФ

СКР проводит проверку после столкновения катеров в Таиланде, где погибли двое детей из РФ

Следственный комитет проводит проверку по факту столкновения катеров в Таиланде, где погибли двое детей из России. Об этом заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По данным Марковской, организована доследственная проверка, в ходе которой представители ведомства установят все обстоятельства и причины аварии, случившейся около острова Пхукет, где погибли и пострадали граждане РФ. 

«Следственное управление находится в тесном контакте с Министерством иностранных дел РФ», — цитирует Марковскую ТАСС.

Трагедия произошла утром в понедельник, 10 февраля, у восточного побережья тайского острова Пхукет, где столкнулись два катера, на одном из которых были местные жители, на другом — граждане России. В результате пострадал 21 россиянин, погибли двое детей из РФ, их возраст не уточняется. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что в данный момент госпитализированы два россиянина, у остальных — легкие травмы и ушибы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #таиланд #пхукет

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