Путин призвал сохранять правду о Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении дипломатам назвал безусловным приоритетом сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, текст сообщения приводит пресс-служба Кремля.

«И, конечно, безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Это особенно актуально в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея Победы», – говорится в телеграмме.

С 10 февраля 2002 года в России отмечают День дипломатического сотрудника. Дата выбрана неслучайно: к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси – Посольском приказе. Возглавил первый в истории нашей страны орган внешних сношений дьяк Иван Висковатый.