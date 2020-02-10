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 Минкомсвязи РФ создаст онлайн-платформу «Одно окно» для жалоб

Минкомсвязи РФ создаст онлайн-платформу «Одно окно» для жалоб

«Нафтогаз» готовит новый иск «Газпрому» на 1,7 миллиарда долларов

«Нафтогаз» готовит новый иск «Газпрому» на 1,7 миллиарда долларов

 Белоруссия и Казахстан продолжат переговоры по поставкам нефти

Белоруссия и Казахстан продолжат переговоры по поставкам нефти
МИД Японии анонсировал возможную встречу Путина и Абэ 9 мая в Москве

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 Россия, Иран и Китай продолжат сотрудничество и проведение совместных маневров

Россия, Иран и Китай продолжат сотрудничество и проведение совместных маневров
11:03   10 Февраля 2020
Россия

Путин призвал сохранять правду о Великой Отечественной войне

Путин призвал сохранять правду о Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении дипломатам назвал безусловным приоритетом сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, текст сообщения приводит пресс-служба Кремля.

«И, конечно, безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Это особенно актуально в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея Победы», – говорится в телеграмме.

С 10 февраля 2002 года в России отмечают День дипломатического сотрудника. Дата выбрана неслучайно: к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси – Посольском приказе. Возглавил первый в истории нашей страны орган внешних сношений дьяк Иван Висковатый.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #дипломаты #вов

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