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10:50   10 Февраля 2020
Россия

«Новая газета» попробует оспорить связь Короткова с ИГ* через суд

«Новая газета» попробует оспорить связь Короткова с ИГ* через суд

Редакция «Новой газеты» попробует через суд оспорить материалы Федерального агентства новостей (ФАН), доказывающие связь спецкорреспондента Дениса Короткова с террористами запрещенной в России группировки ИГ*. Издание обратилось в суд с иском о защите чести и деловой репутации. 

Причиной иска стали материалы ФАН, которые доказывают связь Короткова с сирийскими радикалами ИГ*, а также рассказывающие о фактах выполнения заказов олигарха Михаила Ходорковского. Редакция «Новой газеты» факты отрицает и не признает. По данным издания, руководство требовало от ФАН удалить материалы и опровергнуть сведения, которые в них содержатся. 

Первая часть большого расследования ФАН вышла в конце ноября 2019 года. В нем рассказывалось о контрабанде похищенной террористами нефти и участии США в поддержке терроризма. Журналисты издания выяснили, что с террористами ИГ* на территории Сирии сотрудничают не только военные США, но и либеральные российские издания.

«Новая газета» попробует оспорить связь Короткова с ИГ* через суд

В материале ФАН рассказывалось о том, что на месте столкновения с сирийскими радикалами в районе Дейр-эз-Зора у одного из погибших нашли номер телефона спецкорреспондента отдела расследований «Новой газеты» и бывшего сотрудника «Фонтанки» Дениса Короткова.

Журналистам ФАН удалось пообщаться с экс-террористом по имени Малифа, который воевал в Сирии. Он рассказывал, как Коротков сотрудничал с ИГ* и делился с ними данными о происходящем с российской стороны, получая от них «эксклюзивные» данные. Также по заказу Ходорковского Коротков публиковал вбросы и фейковую информацию о группе «Вагнера», которую позднее опубликовали в  «Новой газете». 

ИГ * - запрещенная в РФ террористическая организация.

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Автор: Ольга Воскресенская
#суд #россия #политика #фан #новая газета #коротков

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