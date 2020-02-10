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10:15   10 Февраля 2020
Россия

Мишустин призвал правительство навести порядок в системе стратегического планирования

Мишустин призвал правительство навести порядок в системе стратегического планирования

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин призвал правительство навести порядок в системе стратегического планирования. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами, которое состоялось в понедельник, 10 февраля.

По словам Мишустина, недопустимо, чтобы в бюджете в конце года оставались неизрасходованные средства. Глава правительства заявил, что видит две причины в сложившейся ситуации.

«Либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования», — заявил Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами. 

Ранее Мишустин озвучил сумму, направленную на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #правительство рф #мишустин

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