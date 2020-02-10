Мишустин заявил, что на единовременные выплаты ветеранам выделят более 71 миллиарда рублей

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы направят более 71 миллиарда рублей. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин напомнил, что на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для тех, кто внес вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне на полях сражений и в тылу. По данным председателя правительства, из федерального бюджета на эти цели выделят свыше 71 миллиарда рублей, а ветераны получат единовременные выплаты в апреле и мае 2020 года.

«Наша задача — оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы эта выплата поступила вовремя», — подчеркнул Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Напомним, Владимир Путин 7 февраля подписал указ о единовременных выплатах, сумма которых составит 75 тысяч рублей для ряда граждан РФ.