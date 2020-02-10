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9:55   10 Февраля 2020
Россия

Мишустин заявил, что на единовременные выплаты ветеранам выделят более 71 миллиарда рублей

Мишустин заявил, что на единовременные выплаты ветеранам выделят более 71 миллиарда рублей

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы направят более 71 миллиарда рублей. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин напомнил, что на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для тех, кто внес вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне на полях сражений и в тылу. По данным председателя правительства, из федерального бюджета на эти цели выделят свыше 71 миллиарда рублей, а ветераны получат единовременные выплаты в апреле и мае 2020 года. 

«Наша задача — оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы эта выплата поступила вовремя», — подчеркнул Мишустин на совещании с вице-премьерами. 

Напомним, Владимир Путин 7 февраля подписал указ о единовременных выплатах, сумма которых составит 75 тысяч рублей для ряда граждан РФ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество #выплаты #мишустин #75-летие победы

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