После массовой драки в Казахстане 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

После массовой драки в Казахстане 14 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии, об этом рассказал замглавы Минздрава республики Камалжан Надыров.

По словам Надырова, всего за помощью медиков обратились 170 пострадавших, у многих из которых небольшие ушибы и травмы, всем оказали помощь. Врачи провели много операций разной степени сложности. У некоторых пострадавших серьезные травмы из-за огнестрельных ранений.

«В отделении реанимации в тяжелом состоянии все еще находятся 14 человек: двое в Кордае и 12 в Алма-Ате», — пишет Камалжан Надыров у себя в Facebook.

Сейчас в стационарах находится 43 человека, четверо из которых — в Киргизии. Ситуация в районе массовых беспорядков стабилизировалась, люди возвращаются в свои дома.

В ночь на субботу, 8 февраля, в селе Масанчи Кордайского района республики Казахстан произошла массовая драка. Два автомобилиста не поделили дорогу, затем на разборки подтянулись их сторонники. Власти Казахстана сообщили, что причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

В результате погибли десять человек, 47 человек задержаны. Среди пострадавших есть сотрудники полиции, двое из которых получили огнестрельные ранения. В ходе поджогов уничтожено 23 автомобиля, 15 объектов торговли, а также 30 жилых домов.