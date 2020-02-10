Прибывшие в Екатеринбург граждане Китая не имеют коронавируса

Граждане Китая, прибывшие на карантин в Екатеринбург, не имеют коронавируса и полностью здоровы, передает региональный Минздрав.

В пятницу, 7 февраля, в санаторий «Бодрость» доставили 60 граждан Китая, которые прибыли в Екатеринбург из Пекина. Им провели необходимые обследования и взяли анализы, результаты которых показали, что китайцы заболевания не имеют.

Как отмечает региональный Минздрав, по данным на утро понедельника, 10 февраля, в Свердловской области случаев коронавируса не зафиксировано.

«Все находящиеся на обсервационном контроле граждане КНР здоровы», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что в Свердловской области есть необходимое количество лекарств и медицинских масок, ажиотажа не наблюдается. В Роспотребнадзоре заявили, что у них имеются все необходимые диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса.