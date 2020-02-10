Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга Екатеринбург, вернулся в Пулково из-за трещины на лобовом стекле. ЧП произошло в ночь на понедельник, 10 февраля.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании «Победа», у самолета, вылетевшего рейсом DP 515, заметили трещину на лобовом стекле во время вылета. Воздушное судно решено было экстренно посадить в Пулково, передает РИА Новости.

Посадка прошла в штатном режиме, никто из находящихся в салоне людей не пострадал. Пассажирам предоставили резервный борт, который прибыл к ним из Москвы.