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 Самолет Петербург — Екатеринбург вернулся в Пулково из-за трещины на лобовом стекле

Самолет Петербург — Екатеринбург вернулся в Пулково из-за трещины на лобовом стекле
Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

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8:50   10 Февраля 2020
Россия

Самолет Петербург — Екатеринбург вернулся в Пулково из-за трещины на лобовом стекле

Самолет Петербург — Екатеринбург вернулся в Пулково из-за трещины на лобовом стекле

Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга Екатеринбург, вернулся в Пулково из-за трещины на лобовом стекле. ЧП произошло в ночь на понедельник, 10 февраля.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании «Победа», у самолета, вылетевшего рейсом DP 515, заметили трещину на лобовом стекле во время вылета. Воздушное судно решено было экстренно посадить в Пулково, передает РИА Новости.

Посадка прошла в штатном режиме, никто из находящихся в салоне людей не пострадал. Пассажирам предоставили резервный борт, который прибыл к ним из Москвы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #пулково #победа #общество

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