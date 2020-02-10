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Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

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Объявлены все победители «Оскара — 2020»

Объявлены все победители «Оскара — 2020»

 Несколько мирных жителей погибли в результате обстрела окраины Алеппо

Несколько мирных жителей погибли в результате обстрела окраины Алеппо
8:32   10 Февраля 2020
Весь мир

Объявлены все победители «Оскара — 2020»

Объявлены все победители «Оскара — 2020»

Объявлены все победители премии «Оскар — 2020», главное событие в мире кино состоялось в Лос-Анджелесе на сцене Dolby Theatre.

Церемония состоялась в 92-й раз и снова прошла без ведущего. Как и в 2019 году, известные актеры и звезды американского шоу-бизнеса сами представляли номинации и называли победителей. 

Так, обладателем главной кинонаграды стал фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо из Южной Кореи. Картине досталась статуэтка за «Лучший фильм». Приз за главную мужскую роль забрал актер Хоакин Феникс, исполнивший роль Джокера в одноименном фильме. Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой за фильм «Джуди». 

Объявлены все победители «Оскара — 2020»

«Оскар» за операторскую работу забрал Роджер Дикинс из Великобритании за работу над картиной «1917». Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт за роль в фильме  «Однажды в… Голливуде». Статуэтку за лучшую женскую роль второго плана забрала Лора Дерн за съемки в картине «Брачная история».

Лучшим полнометражным анимационным мультфильмом стала «История игрушек 4», а «Оскар» за лучшую песню достался Элтону Джону и Бери Топину за саундтрек к «Рокетмэну». 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #общество #весь мир #оскар

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