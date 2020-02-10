Несколько мирных жителей погибли в результате обстрела окраины Алеппо

Несколько мирных жителей погибли в результате обстрела окраины сирийской провинции Алеппо. Террористы одного из вооруженных формирований, находящиеся в Сирии, обстреляли квартал Эль-Хамдания. Погибли по меньшей мере три человека из числа местных, передает ТАСС.

В результате попадания ракеты, напичканной картечью, погибли три человека и пострадали двое, находящиеся в квартире, куда упал снаряд. По словам соседей, в квартире проживала семья из четырех человек: отец и мать были рабочими, а дети учились. Один из очевидцев рассказывает, что по мирному кварталу боевики выпустили не менее пяти реактивных снарядов, все они взрывались в ста метрах друг от друга.

Вечером в воскресенье, 9 февраля, в местный госпиталь доставили еще пятерых людей с серьезными ранениями. Врачи говорят, что все пациенты получили очень большие поражения тела, двух спасти не удалось.

Как сообщил руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков, на территории Идлиба в зоне деэскалации боевики продолжают нарушать режим перемирия и не прекращают боевые действия. Только за минувший день террористы совершили 20 обстрелов.