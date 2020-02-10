Количество новых случаев коронавируса вне китайской провинции Хубэй снижается
Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом во всех регионах КНР, кроме провинции Хубэй, снижается шестой день подряд. Об этом свидетельствуют данные госкомитета по здравоохранению Китая.
Ежедневная статистика, представленная в графиках, демонстрирует очевидную положительную динамику. Так, третьего февраля по всей стране выявили 3 235 случаев, из них за пределами Хубэя — 890, четвертого февраля — 3 887 и 731 соответственно, пятого — 3 694 и 707, шестого — 3 143 и 696, седьмого — 3 399 и 558, восьмого 2 656 и 509, девятого — 3 062 и 444.
На воскресной пресс-конференции официальный представитель госкомитета КНР Ми Фэн сообщил, что такая низкая динамика заражаемости демонстрирует эффективность применяемых китайскими властями строгих мер профилактики и контроля за распространением заболевания.