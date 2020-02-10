Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Прибывшие в Екатеринбург граждане Китая не имеют коронавируса

Прибывшие в Екатеринбург граждане Китая не имеют коронавируса

 Самолет Петербург — Екатеринбург вернулся в Пулково из-за трещины на лобовом стекле

Самолет Петербург — Екатеринбург вернулся в Пулково из-за трещины на лобовом стекле
Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

 Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам

Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам
Объявлены все победители «Оскара — 2020»

Объявлены все победители «Оскара — 2020»

 Несколько мирных жителей погибли в результате обстрела окраины Алеппо

Несколько мирных жителей погибли в результате обстрела окраины Алеппо
Прибывшие в Екатеринбург граждане Китая не имеют коронавируса

Прибывшие в Екатеринбург граждане Китая не имеют коронавируса

 Самолет Петербург — Екатеринбург вернулся в Пулково из-за трещины на лобовом стекле

Самолет Петербург — Екатеринбург вернулся в Пулково из-за трещины на лобовом стекле
Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

 Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам

Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам
Объявлены все победители «Оскара — 2020»

Объявлены все победители «Оскара — 2020»

 Несколько мирных жителей погибли в результате обстрела окраины Алеппо

Несколько мирных жителей погибли в результате обстрела окраины Алеппо
8:00   10 Февраля 2020
Весь мир

Количество новых случаев коронавируса вне китайской провинции Хубэй снижается

Количество новых случаев коронавируса вне китайской провинции Хубэй снижается

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом во всех регионах КНР, кроме провинции Хубэй, снижается шестой день подряд. Об этом свидетельствуют данные госкомитета по здравоохранению Китая.

Ежедневная статистика, представленная в графиках, демонстрирует очевидную положительную динамику. Так, третьего февраля по всей стране выявили 3 235 случаев, из них за пределами Хубэя — 890, четвертого февраля — 3 887 и 731 соответственно, пятого — 3 694 и 707, шестого — 3 143 и 696, седьмого — 3 399 и 558, восьмого 2 656 и 509, девятого — 3 062 и 444.

На воскресной пресс-конференции официальный представитель госкомитета КНР Ми Фэн сообщил, что такая низкая динамика заражаемости демонстрирует эффективность применяемых китайскими властями строгих мер профилактики и контроля за распространением заболевания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...