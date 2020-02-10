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 Самолет Петербург — Екатеринбург вернулся в Пулково из-за трещины на лобовом стекле

Самолет Петербург — Екатеринбург вернулся в Пулково из-за трещины на лобовом стекле
Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

Посольство РФ предупредило россиян о сильном шторме в Эстонии

 Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам

Белоруссия готова покупать нефть у России по мировым ценам
Объявлены все победители «Оскара — 2020»

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 Несколько мирных жителей погибли в результате обстрела окраины Алеппо

Несколько мирных жителей погибли в результате обстрела окраины Алеппо
7:31   10 Февраля 2020
Весь мир

Пушков высмеял разочарование Украины новой процедурой наложения санкций в ПАСЕ

Пушков высмеял разочарование Украины новой процедурой наложения санкций в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о разочаровании принятым комитетом министров ПАСЕ решением о введении процедуры реагирования на нарушение устава членами организации.

Ранее украинское министерство иностранных дел выразило уверенность, что введение подобных процедур 1только усугубляет мировоззренческий кризис» в рамках Совета Европы, который начался с якобы имевшего места отступления от собственного устава, когда организация «оставила без эффективного ответа "российскую вооруженную агрессию"».

На своей странице в Twitter Пушков отметил, что для Украины «все идет не так»: ПАСЕ санкции отменила, Россия в организацию вернулась, попытка лишить ее полномочий провалилась, группа «Балтик+» впала в ступор, санкционный механизм не изменен в пользу Украины. Сенатор с иронией отметил, что ситуация вызывает в Киеве «сплошное расстройство».

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Автор: Олег Королев
#украина #пасе

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