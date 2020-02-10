Пушков высмеял разочарование Украины новой процедурой наложения санкций в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о разочаровании принятым комитетом министров ПАСЕ решением о введении процедуры реагирования на нарушение устава членами организации.

Ранее украинское министерство иностранных дел выразило уверенность, что введение подобных процедур 1только усугубляет мировоззренческий кризис» в рамках Совета Европы, который начался с якобы имевшего места отступления от собственного устава, когда организация «оставила без эффективного ответа "российскую вооруженную агрессию"».

На своей странице в Twitter Пушков отметил, что для Украины «все идет не так»: ПАСЕ санкции отменила, Россия в организацию вернулась, попытка лишить ее полномочий провалилась, группа «Балтик+» впала в ступор, санкционный механизм не изменен в пользу Украины. Сенатор с иронией отметил, что ситуация вызывает в Киеве «сплошное расстройство».